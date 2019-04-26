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Анна Брянская выбила дверь в комнату, за которой прятался Николай Морозов

Проектантка телестройки «Дом-2» Анна Брянская выбила дверь в собственную комнату, за которой от неё прятался Николай Морозов. Разъярённая из-за падения в бассейн девушка не успокоилась даже после того, как к ней подошёл Евгений Ромашов.

Анна Брянская выбила дверь в комнату, за которой прятался Николай Морозов


Анна Брянская и Николай Морозов хоть и являются парой, но найти общий язык никак не могут. Очередной конфликт молодых людей закончился тем, что парень просто вынес на руках девушку на улицу и бросил в бассейн. Разъярённая поступком участника проектантка выбила дверь в собственную комнату, за которой и спрятался от неё Николай Морозов.

Анна Брянская выбила дверь в комнату, за которой прятался Николай Морозов


Успокоить разбушевавшуюся коллегу попытался Евгений Ромашов, но все попытки оказались тщетны. Девушка руками просто выломала кусок двери, залетев в комнату и продолжив скандал со своим возлюбленным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:15

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