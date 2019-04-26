Анна Брянская выбила дверь в комнату, за которой прятался Николай Морозов





Анна Брянская и Николай Морозов хоть и являются парой, но найти общий язык никак не могут. Очередной конфликт молодых людей закончился тем, что парень просто вынес на руках девушку на улицу и бросил в бассейн. Разъярённая поступком участника проектантка выбила дверь в собственную комнату, за которой и спрятался от неё Николай Морозов.Успокоить разбушевавшуюся коллегу попытался Евгений Ромашов, но все попытки оказались тщетны. Девушка руками просто выломала кусок двери, залетев в комнату и продолжив скандал со своим возлюбленным.