Алла Довлатова поделилась опытом незащищённого секса в юности

"Тогда всё было только по любви, без головы. Я эту таблетку принимала дрожащими руками", - вспоминает актриса.

На передаче "Жить здорово" Довлатова рассказала, как у неё случился незащищённый секс, и с какими последствиями она столкнулась. Елена Малышева обсудила с гостями студии таблетки, которые женщины принимают непосредственно перед половым контактом, чтобы не забеременеть. По совету старшей подруги молодая Довлатова также попробовала оральный контрацептив, и всё обошлось.Эксперт Герман Гандельман добавил, что препараты от беременности действительно эффективны, но вредят здоровью и влияют на гормоны. Отметим, что телеведущая успела стать матерью 4 детей, а младшую дочь родила в 2017 году. Больше всего Довлатова ждёт внуков, мечтая, чтобы подросших детей в семье тут же заменяли маленькие.На вопрос Малышевой о планах до 80 лет гостья рассказала о желании много работать и путешествовать. Она видит себя весёлой активной бабушкой, однако для этого ей нужно беречь здоровье.