Алла Довлатова поделилась опытом незащищённого секса в юности
Алла Довлатова поделилась своим опытом незащищённого секса, который был у неё в юности. В качестве контрацептива ведущая приняла специальную таблетку.
На передаче "Жить здорово" Довлатова рассказала, как у неё случился незащищённый секс, и с какими последствиями она столкнулась. Елена Малышева обсудила с гостями студии таблетки, которые женщины принимают непосредственно перед половым контактом, чтобы не забеременеть. По совету старшей подруги молодая Довлатова также попробовала оральный контрацептив, и всё обошлось.
Эксперт Герман Гандельман добавил, что препараты от беременности действительно эффективны, но вредят здоровью и влияют на гормоны. Отметим, что телеведущая успела стать матерью 4 детей, а младшую дочь родила в 2017 году. Больше всего Довлатова ждёт внуков, мечтая, чтобы подросших детей в семье тут же заменяли маленькие.
На вопрос Малышевой о планах до 80 лет гостья рассказала о желании много работать и путешествовать. Она видит себя весёлой активной бабушкой, однако для этого ей нужно беречь здоровье.
На передаче "Жить здорово" Довлатова рассказала, как у неё случился незащищённый секс, и с какими последствиями она столкнулась. Елена Малышева обсудила с гостями студии таблетки, которые женщины принимают непосредственно перед половым контактом, чтобы не забеременеть. По совету старшей подруги молодая Довлатова также попробовала оральный контрацептив, и всё обошлось.
"Тогда всё было только по любви, без головы. Я эту таблетку принимала дрожащими руками", - вспоминает актриса.
Эксперт Герман Гандельман добавил, что препараты от беременности действительно эффективны, но вредят здоровью и влияют на гормоны. Отметим, что телеведущая успела стать матерью 4 детей, а младшую дочь родила в 2017 году. Больше всего Довлатова ждёт внуков, мечтая, чтобы подросших детей в семье тут же заменяли маленькие.
На вопрос Малышевой о планах до 80 лет гостья рассказала о желании много работать и путешествовать. Она видит себя весёлой активной бабушкой, однако для этого ей нужно беречь здоровье.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27