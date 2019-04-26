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Алла Довлатова поделилась опытом незащищённого секса в юности

Алла Довлатова поделилась своим опытом незащищённого секса, который был у неё в юности. В качестве контрацептива ведущая приняла специальную таблетку.
Алла Довлатова поделилась опытом незащищённого секса в юности

На передаче "Жить здорово" Довлатова рассказала, как у неё случился незащищённый секс, и с какими последствиями она столкнулась. Елена Малышева обсудила с гостями студии таблетки, которые женщины принимают непосредственно перед половым контактом, чтобы не забеременеть. По совету старшей подруги молодая Довлатова также попробовала оральный контрацептив, и всё обошлось.

"Тогда всё было только по любви, без головы. Я эту таблетку принимала дрожащими руками", - вспоминает актриса.

Эксперт Герман Гандельман добавил, что препараты от беременности действительно эффективны, но вредят здоровью и влияют на гормоны. Отметим, что телеведущая успела стать матерью 4 детей, а младшую дочь родила в 2017 году. Больше всего Довлатова ждёт внуков, мечтая, чтобы подросших детей в семье тут же заменяли маленькие.

На вопрос Малышевой о планах до 80 лет гостья рассказала о желании много работать и путешествовать. Она видит себя весёлой активной бабушкой, однако для этого ей нужно беречь здоровье.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27

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