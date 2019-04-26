Эксперты составили ТОП-5 самых лучших домов на колесах из России





Слабый спрос на данный сегмент автомобилей приводит к отсутствию серийного выпуска моделей. Первое место досталось разработчикам из Авто-Профи, которые превратили трехосный внедорожник Ural Next в жилой дом на колёсах. Стоимость транспортного средства составляет 5,5 миллиона рублей. В данной комплектации есть 7 спальных мест, кухня с холодильником, шкаф, мультимедийная система, а также дополнительные топливные и водяные баки и санузел. Helix 4200 отечественного производства занимает вторую позицию. По словам разработчиков, модель вполне может соревноваться с зарубежными аналогами, особенно, после учёта её цены в 4 миллиона рублей. Для того, чтобы иметь право на вождение этой машины, нужно иметь права категории В (легковые авто). ТОП-3 закрывает ещё одна модель Helix – 2400. Хотя автодом и имеет 4 спальных места, внутри него довольно тесно, хотя все удобства вроде кухни и санузла все же предоставлены.Гибрид полноприводной ГАЗели Road 560 MH на базе ГАЗель 4х4 стоимостью около 3,04 миллиона рублей занимает четвёртое место. Последним представителем рейтинга стал жилой модуль Ладога 2.0, созданный для УАЗ «ПИКАП». По сравнению с другими автодомами, данный экземпляр обойдется россиянину лишь в 500 – 600 тысяч рублей в зависимости от комплектации.