Ученые рассказали о причине возникновения ночных кошмаров





Ночные кошмары мучают миллионы людей по всему миру, констатируют ученые. Ими они считают сны, вызывающие у человека чувство страха, тревоги и отчаяния. При этом, согласно статистике, существуют группы людей, более или менее подверженных этому явлению, поэтому специалисты захотели изучить причины его возникновения.Для этого они провели исследование с добровольцами. Люди спали под присмотром ученых, а в это время их мозг подвергался сканированию в режиме реального времени. Оказалось, что во время ночных кошмаров активизированы те центры данного органа, которые отвечают за гнев и агрессию. Это позволяет специалистам сделать вывод о невротической причине возникновения негативных снов у людей.После этого ученые провели опрос добровольцев и оказалось, что те, кто часто сдерживал и подавлял свой гнев, оказались в зоне повышенного риска ночных кошмаров. Эти открытия, надеются специалисты, позволят разработать новые комплексные программы лечения от ночных кошмаров, очень часто выступающих как причина хронического недосыпания. При этом они рассказали, что данное исследование является частным случаем и лишь позволяет науке более системно понимать многие психологические проблемы.