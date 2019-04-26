Виктория Романец не стала тратиться на праздничный стол в день рождения матери





Виктория Романец вместе с супругом Антоном Гусевым недавно навестили родной город экс-участницы «Дома-2» Донецк, куда приехали как раз ко дню рождения её матери. Несмотря на то, что выпускница телестройки якобы зарабатывает достаточно много, она не стала тратиться на праздничный стол для матери, а обошлась тем, что ей предложили родственники.Пользователи Сети, перед которыми Виктория Романец и её мама уже похвастались роликами и фотографиями с празднования, обвинили экс-звезду «Дома-2» в жадности, ведь та даже не выделила определённую сумму, что бы хоть как-то разнообразить праздничное меню, в которое вошли водка с колой и несколько видов закусок.