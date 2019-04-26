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Виктория Романец не стала тратиться на праздничный стол в день рождения матери

Бывшая участница нашумевшего проекта «Дом-2» Виктория Романец не стала тратиться на праздничный стол в честь дня рождения собственной матери. В этом её обвинили пользователи Сети после того, как увидели скудное, по их мнению, меню семьи.

Виктория Романец не стала тратиться на праздничный стол в день рождения матери


Виктория Романец вместе с супругом Антоном Гусевым недавно навестили родной город экс-участницы «Дома-2» Донецк, куда приехали как раз ко дню рождения её матери. Несмотря на то, что выпускница телестройки якобы зарабатывает достаточно много, она не стала тратиться на праздничный стол для матери, а обошлась тем, что ей предложили родственники.

Виктория Романец не стала тратиться на праздничный стол в день рождения матери


Пользователи Сети, перед которыми Виктория Романец и её мама уже похвастались роликами и фотографиями с празднования, обвинили экс-звезду «Дома-2» в жадности, ведь та даже не выделила определённую сумму, что бы хоть как-то разнообразить праздничное меню, в которое вошли водка с колой и несколько видов закусок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:32

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