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Звезды поздравили дизайнера Игоря Гуляева с 50-летием

Игорь Гуляев 25 апреля отметил свой полувековой юбилей. Звезды активно поздравляют известного кутюрье с 50-летием и желают ему дальнейших творческих успехов.
Звезды поздравили дизайнера Игоря Гуляева с 50-летием

Игорь Гуляев – известный российский дизайнер, кутюрье и телеведущий. Многие знают его новаторский подход в области меховой моды. 25 апреля он отметил свое 50-летие и получил множество поздравлений от звезд. Многие знаменитости писали на своих страницах в Instagram поздравления для Игоря Гуляева. Некоторые из них именинник продублировал в своем блоге.

Иосиф Пригожин опубликовал совместное фото с дизайнером и своей супругой Валерией. Он поприветствовал юбиляра в клубе «кому за 50». А певица написала на своей странице: «Будь здоров, пусть энергия продолжает бить ключом и находит отражение в красоте, которую ты создаешь». Также именинника поздравили и другие звезды эстрады: Лера Кудрявцева и Николай Басков, Александр Рева и Стас Михайлов, Лолита и Ильдар Абдразаков.

Члены семьи тоже поздравляли Игоря Гуляева, размещая на своей странице фотографии с пожеланиями дизайнеру. «Пап, я поздравляю тебя с этим прекрасным и особенным днем - твоим юбилеем», - написал сын звездного кутюрье Денис Гуляев. Поклонники также посвятили множество теплых слов звезде в этот день. «Желаю вам много-много радости и удачи в творчестве! Вы очень позитивный и добрый человек! Вы заряжаете светом и добром», - написал один из подписчиков.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:04

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