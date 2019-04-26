Звезды поздравили дизайнера Игоря Гуляева с 50-летием

Игорь Гуляев – известный российский дизайнер, кутюрье и телеведущий. Многие знают его новаторский подход в области меховой моды. 25 апреля он отметил свое 50-летие и получил множество поздравлений от звезд. Многие знаменитости писали на своих страницах в Instagram поздравления для Игоря Гуляева. Некоторые из них именинник продублировал в своем блоге.Иосиф Пригожин опубликовал совместное фото с дизайнером и своей супругой Валерией. Он поприветствовал юбиляра в клубе «кому за 50». А певица написала на своей странице: «Будь здоров, пусть энергия продолжает бить ключом и находит отражение в красоте, которую ты создаешь». Также именинника поздравили и другие звезды эстрады: Лера Кудрявцева и Николай Басков, Александр Рева и Стас Михайлов, Лолита и Ильдар Абдразаков.Члены семьи тоже поздравляли Игоря Гуляева, размещая на своей странице фотографии с пожеланиями дизайнеру. «Пап, я поздравляю тебя с этим прекрасным и особенным днем - твоим юбилеем», - написал сын звездного кутюрье Денис Гуляев. Поклонники также посвятили множество теплых слов звезде в этот день. «Желаю вам много-много радости и удачи в творчестве! Вы очень позитивный и добрый человек! Вы заряжаете светом и добром», - написал один из подписчиков.