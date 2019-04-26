Дзюба показал себя в образе бога Тора из «Мстителей»

Такой снимок Артем Дзюба разместил на своей странице в Instagram. На фотографии футболист изображен в образе бога грома Тора из «Мстителей». В руках «Dzyuba Artem», именно так он подписал себя на снимке, держит новый молот, полученный правителем Асгарда в предыдущей части знаменитой серии. Нападающий питерского «Зенита» заявил, что именно так должен выглядеть «настоящий Тор» и отметил, что очень ждет выхода «Мстителей» в российских кинотеатрах.Поклонники Артема Дзюбы оценили подобный образ игрока питерского «Зенита» и начали рассуждать, на какие роли из «Мстителей» похожи другие известные российские футболисты. Игорь Акинфеев, по их мнению, напоминает Капитана Америку, Федор Смолов – Звездного лорда, Александр Кокорин – брата Тора Локи, а на роль черной вдовы выбрали Алану Мамаеву. Управление всеми этими российскими футбольными супергероями они доверили Станиславу Черчесову в образе Ника Фьюри.Напомним, совсем недавно питерский «Зенит» одержал победу в матче Премьер-Лиги против «Динамо». Автором одного из голов оказался Артем Дзюба, посвятивший взятие ворот своему сыну, накануне отпраздновавшему 6-летие.