Азиатский HBO представит собственную "Игру престолов"
Азиатское подразделение канала HBO представит собственную версию "Игры престолов". Сериал выйдет на экраны не раньше, чем через 10 лет.
Сотрудники HBO в Юго-Восточной Азии рассказали о планах создания собственной версии "Игры престолов". Джессика Кэм-Энгл из подразделения канала рассчитывает воплотить идею в жизнь через 10 лет. По мнению руководителя, в Азии достаточно талантливых сценаристов и актёров, чтобы снять сериал таких масштабов. При этом компания не располагает продюсерами, чтобы контролировать съёмки сразу на нескольких континентах.
В Китае на сегодняшний день есть весьма масштабные высокобюджетные проекты, создатели которых подают большие надежды и могут быть привлечены к новой "Игре престолов". Азиатские драмы также повествуют о борьбе за власть.
Сотрудница HBO отметила, что прежде всего азиатская "Игра престолов" будет ориентирована на вкусы собственной аудитории, а не мировой. Так, в погоне угодить как можно большему числу зрителей авторы легко упустят свой рынок.
Сотрудники HBO в Юго-Восточной Азии рассказали о планах создания собственной версии "Игры престолов". Джессика Кэм-Энгл из подразделения канала рассчитывает воплотить идею в жизнь через 10 лет. По мнению руководителя, в Азии достаточно талантливых сценаристов и актёров, чтобы снять сериал таких масштабов. При этом компания не располагает продюсерами, чтобы контролировать съёмки сразу на нескольких континентах.
В Китае на сегодняшний день есть весьма масштабные высокобюджетные проекты, создатели которых подают большие надежды и могут быть привлечены к новой "Игре престолов". Азиатские драмы также повествуют о борьбе за власть.
"Добавьте к этому лишь пару драконов", - рассуждает Кэм-Энгл.
Сотрудница HBO отметила, что прежде всего азиатская "Игра престолов" будет ориентирована на вкусы собственной аудитории, а не мировой. Так, в погоне угодить как можно большему числу зрителей авторы легко упустят свой рынок.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:27