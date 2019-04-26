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Азиатский HBO представит собственную "Игру престолов"

Азиатское подразделение канала HBO представит собственную версию "Игры престолов". Сериал выйдет на экраны не раньше, чем через 10 лет.
Азиатский HBO представит собственную "Игру престолов"

Сотрудники HBO в Юго-Восточной Азии рассказали о планах создания собственной версии "Игры престолов". Джессика Кэм-Энгл из подразделения канала рассчитывает воплотить идею в жизнь через 10 лет. По мнению руководителя, в Азии достаточно талантливых сценаристов и актёров, чтобы снять сериал таких масштабов. При этом компания не располагает продюсерами, чтобы контролировать съёмки сразу на нескольких континентах.

В Китае на сегодняшний день есть весьма масштабные высокобюджетные проекты, создатели которых подают большие надежды и могут быть привлечены к новой "Игре престолов". Азиатские драмы также повествуют о борьбе за власть.

"Добавьте к этому лишь пару драконов", - рассуждает Кэм-Энгл.

Сотрудница HBO отметила, что прежде всего азиатская "Игра престолов" будет ориентирована на вкусы собственной аудитории, а не мировой. Так, в погоне угодить как можно большему числу зрителей авторы легко упустят свой рынок.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:27

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