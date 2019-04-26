АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может вызвать волчанку
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Физики впервые смогли увидеть рекордно редкий распад радиоактивного атома во Вселенной

Физики из коллаборации, известной как XENON1T, провели исследование, позволившее впервые увидеть рекордно редкий и медленный распад радиоактивного атома во Вселенной. Объектом наблюдения ученых стал ксенон-124, сообщается в издании Nature.

Физики впервые смогли увидеть рекордно редкий распад радиоактивного атома во Вселенной

По словам Итана Брауна, сотрудника Политехнического института Ренессалера, они смогли лично наблюдать двухнейтринный обратный бета-распад, представляющий из себя самый медленный процесс, который ученым когда-либо удалось изучить.

«Сверхчувствительный» детектор экспертов позволил проследить за этим уникальным явлением напрямую. Установка была создана в Италии в 2014 году с целью дальнейшего поиска аргументов, указывающих на существование темной материи. Устройство дает возможность «промотать» время, чтобы отследить момент появления вспышки света и его источник.

Физики удивлены открытием и заявляют: XENON1T удалось изучить «самую редкую вещь во Вселенной». Представители мира науки подчеркнули, что период распада изучаемого изотопа в триллион раз превышает весь период жизни мироздания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили новую
Влад Кадони начал флиртовать с Ириной
Алла Довлатова поделилась опытом
Эксперты составили ТОП-5 самых лучших
Певица Слава пристыдила Ксению Собчак
Анна Брянская выбила дверь в комнату,
Ученые рассказали о причине
Звезды поздравили дизайнера Игоря
Дзюба показал себя в образе бога Тора
Дарья Пынзарь показала себя на видео
В Москве был найден мертвым отец,
Физики впервые смогли увидеть рекордно
Стас Садальский рассказал о последних
Актриса Элина Быстрицкая умерла на 92-м
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2
Виктория Романец не стала тратиться на
Азиатский HBO представит собственную
Компания Skoda покажет новый кроссовер
Дженнифер Лопес вспомнила о скандальном
Печеный картофель поможет предотвратить
Звезда «Холостяка» Снежана Самохина
Показаны макеты нового смартфона iPhone
Рассекречены гонорары главных актеров
Sony рассказала о PS5 с целью опередить
Ляйсан Утяшева поделилась комплексом
Путин назвал односторонние санкции
Яна Рудковская рассказала поклонникам о
Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может
«Тайным мужем» Ольги Бузовой может
Власти потратят 28 млрд на создание
Просмотреть все новости