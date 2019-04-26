Физики впервые смогли увидеть рекордно редкий распад радиоактивного атома во Вселенной
Физики из коллаборации, известной как XENON1T, провели исследование, позволившее впервые увидеть рекордно редкий и медленный распад радиоактивного атома во Вселенной. Объектом наблюдения ученых стал ксенон-124, сообщается в издании Nature.
По словам Итана Брауна, сотрудника Политехнического института Ренессалера, они смогли лично наблюдать двухнейтринный обратный бета-распад, представляющий из себя самый медленный процесс, который ученым когда-либо удалось изучить.
«Сверхчувствительный» детектор экспертов позволил проследить за этим уникальным явлением напрямую. Установка была создана в Италии в 2014 году с целью дальнейшего поиска аргументов, указывающих на существование темной материи. Устройство дает возможность «промотать» время, чтобы отследить момент появления вспышки света и его источник.
Физики удивлены открытием и заявляют: XENON1T удалось изучить «самую редкую вещь во Вселенной». Представители мира науки подчеркнули, что период распада изучаемого изотопа в триллион раз превышает весь период жизни мироздания.
По словам Итана Брауна, сотрудника Политехнического института Ренессалера, они смогли лично наблюдать двухнейтринный обратный бета-распад, представляющий из себя самый медленный процесс, который ученым когда-либо удалось изучить.
«Сверхчувствительный» детектор экспертов позволил проследить за этим уникальным явлением напрямую. Установка была создана в Италии в 2014 году с целью дальнейшего поиска аргументов, указывающих на существование темной материи. Устройство дает возможность «промотать» время, чтобы отследить момент появления вспышки света и его источник.
Физики удивлены открытием и заявляют: XENON1T удалось изучить «самую редкую вещь во Вселенной». Представители мира науки подчеркнули, что период распада изучаемого изотопа в триллион раз превышает весь период жизни мироздания.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:46