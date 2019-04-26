Компания Skoda покажет новый кроссовер в июне





В рамках автосалона в Шанхае чешский автопроизводитель Skoda показал небольшой тизер своего нового кроссовера, но не рассказал ни о каких его подробностях. Совсем недавно представители бренда заявили о том, что полноценный анонс и показ новинки состоится уже в ближайшее время – в июне 2019 года. Все подробности о мероприятии, где покажут новый SUV, сообщат ближе к лету.На данный момент о данном кроссовере Skoda известно немного. В его разработке производителю помогала китайская компания SAIC. Предположительное название новинки – Skoda Vision GT. Она может получить два вида двигателя на выбор – 1,4- и 2,0-литровые турбированные силовые установки на 150 и 186 «лошадок» соответственно. Оба они будут функционировать с безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» DSG. Привод планируется исключительно передний.Приоритетным рынком для нового кроссовера Skoda должен стать Китай. Поэтому многие эксперты уверены, что новинка Vision GT может получить электрическую версию. Для этого у чешского автопроизводителя уже есть концепт Vision iV. Он имеет два электромотора суммарной мощностью в 306 лошадиных сил и батарею на 83 киловатта, что позволит автомобилю иметь запас хода до 500 км.