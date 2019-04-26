Печеный картофель поможет предотвратить развитие артериальной гипертенезии





Ученые рассказали о пользе печеного картофеля. Они считают, что содержащиеся в нем вещества помогут предотвратить развитие артериальной гипертенезии.Артериальная гипертенезия – одно из самых распространенных заболеваний. Особенно подвержены ему люди старшего возраста. На его возникновение могут влиять различные факторы, в том числе – неправильное питание.Диетолог Джой Бауэр считает, что полезные вещества, которые содержатся в печеном картофеле, могут позитивно повлиять на предотвращение возникновения этой опасной болезни. В этом блюде много калия, который нейтрализует влияние избыточного натрия в организме. Магний, который также входит в состав печеного картофеля, благотворно сказывается на состоянии всей сердечно-сосудистой системы.Для приготовления картофеля лучше всего выбрать запекание, поскольку именно этот вид термической обработки помогает сохранить максимальное количество питательных веществ.Для снижения рисков появления гипертонии специалисты рекомендуют также употреблять больше и других продуктов, богатых калием: бананов, абрикосов, смородины.Медики просят внимательно следить за своим здоровьем, питанием, отмечать первые симптомы заболевания и не оттягивать с визитом к врачу. Это поможет предотвратить серьезные осложнения и начать борьбу с болезнью еще на ранних стадиях.