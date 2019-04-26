Печеный картофель поможет предотвратить развитие артериальной гипертенезии
Ученые рассказали о пользе печеного картофеля. Они считают, что содержащиеся в нем вещества помогут предотвратить развитие артериальной гипертенезии.
Артериальная гипертенезия – одно из самых распространенных заболеваний. Особенно подвержены ему люди старшего возраста. На его возникновение могут влиять различные факторы, в том числе – неправильное питание.
Диетолог Джой Бауэр считает, что полезные вещества, которые содержатся в печеном картофеле, могут позитивно повлиять на предотвращение возникновения этой опасной болезни. В этом блюде много калия, который нейтрализует влияние избыточного натрия в организме. Магний, который также входит в состав печеного картофеля, благотворно сказывается на состоянии всей сердечно-сосудистой системы.
Для приготовления картофеля лучше всего выбрать запекание, поскольку именно этот вид термической обработки помогает сохранить максимальное количество питательных веществ.
Для снижения рисков появления гипертонии специалисты рекомендуют также употреблять больше и других продуктов, богатых калием: бананов, абрикосов, смородины.
Медики просят внимательно следить за своим здоровьем, питанием, отмечать первые симптомы заболевания и не оттягивать с визитом к врачу. Это поможет предотвратить серьезные осложнения и начать борьбу с болезнью еще на ранних стадиях.
Артериальная гипертенезия – одно из самых распространенных заболеваний. Особенно подвержены ему люди старшего возраста. На его возникновение могут влиять различные факторы, в том числе – неправильное питание.
Диетолог Джой Бауэр считает, что полезные вещества, которые содержатся в печеном картофеле, могут позитивно повлиять на предотвращение возникновения этой опасной болезни. В этом блюде много калия, который нейтрализует влияние избыточного натрия в организме. Магний, который также входит в состав печеного картофеля, благотворно сказывается на состоянии всей сердечно-сосудистой системы.
Для приготовления картофеля лучше всего выбрать запекание, поскольку именно этот вид термической обработки помогает сохранить максимальное количество питательных веществ.
Для снижения рисков появления гипертонии специалисты рекомендуют также употреблять больше и других продуктов, богатых калием: бананов, абрикосов, смородины.
Медики просят внимательно следить за своим здоровьем, питанием, отмечать первые симптомы заболевания и не оттягивать с визитом к врачу. Это поможет предотвратить серьезные осложнения и начать борьбу с болезнью еще на ранних стадиях.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:12