«Тайным мужем» Ольги Бузовой может оказаться ее продюсер Арам Арчер
Тем «единственным» поющей телеведущей Ольги Бузовой может оказаться ее музыкальный продюсер Арам Арчер. К таким выводам пришли поклонники исполнительницы, проштудировав последние ее снимки и Stories, а также новости в Интернете.
Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что Бузова на самом деле давно «тайно вышла замуж». Сообщается, что скрывает свое замужеством Ольга не просто так, а только потому, что боится потерять популярность, которую она обрела после того, как начала во всеуслышание кричать о судьбе «брошенки».
Стоит отметить, что сначала пользователи Сети были просто-таки убеждены в том, что «тайным мужем» Бузовой на самом деле является ее коллега Алексей Свик, с которым не так давно Ольга целовалась на очередном своем концерте. Впрочем, сейчас у фолловеров совершенно другое мнение.
Читатели изучили последние фотографии и видеоролики Ольги и Арама и пришли к выводу, что знаменитостей на самом деле связывает нечто большее, нежели рабочие отношения. По словам интернет-пользователей, поцелуи, романтические ужины в дорогостоящих заведениях, совместный отдых в австрийском центре здоровья являются лишь подтверждением этому.
К слову, продюсер Ольги Арчер на сегодняшний день по-прежнему является женатым мужчиной, о расставании с супругой мужчина еще не объявлял. Тем не менее, фолловеры убеждены, что Арам на самом деле скрывает от общественности расставание с женой.
Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что Бузова на самом деле давно «тайно вышла замуж». Сообщается, что скрывает свое замужеством Ольга не просто так, а только потому, что боится потерять популярность, которую она обрела после того, как начала во всеуслышание кричать о судьбе «брошенки».
Стоит отметить, что сначала пользователи Сети были просто-таки убеждены в том, что «тайным мужем» Бузовой на самом деле является ее коллега Алексей Свик, с которым не так давно Ольга целовалась на очередном своем концерте. Впрочем, сейчас у фолловеров совершенно другое мнение.
Читатели изучили последние фотографии и видеоролики Ольги и Арама и пришли к выводу, что знаменитостей на самом деле связывает нечто большее, нежели рабочие отношения. По словам интернет-пользователей, поцелуи, романтические ужины в дорогостоящих заведениях, совместный отдых в австрийском центре здоровья являются лишь подтверждением этому.
К слову, продюсер Ольги Арчер на сегодняшний день по-прежнему является женатым мужчиной, о расставании с супругой мужчина еще не объявлял. Тем не менее, фолловеры убеждены, что Арам на самом деле скрывает от общественности расставание с женой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:24