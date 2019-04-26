Путин назвал односторонние санкции формой протекционизма





На форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин призвал партнёров из Евразийского союза, а также другие страны к противодействию протекционизму. По мнению политика, он проявляется через введение санкций без одобрения Совбезом ООН и провоцирование торговых войн. Такие действия мешают мировому экономическому развитию, что неизбежно приводит к технологическому отставанию некоторых государств.Санкции также способствуют незаконной миграции, экстремизму и терроризму. По мнению Путина, важным является уважение суверенитета и интересов других стран.Свой вклад в развитие экономики ЕАЭС осуществит посредством соглашения с Китаем. Также Россия стремится наладить торговлю с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном.