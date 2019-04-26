Путин назвал односторонние санкции формой протекционизма
Владимир Путин на форуме в Пекине назвал односторонние санкции формой протекционизма. Лидер РФ призвал мировое сообщество бороться с подобными нелегитимными действиями.
На форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин призвал партнёров из Евразийского союза, а также другие страны к противодействию протекционизму. По мнению политика, он проявляется через введение санкций без одобрения Совбезом ООН и провоцирование торговых войн. Такие действия мешают мировому экономическому развитию, что неизбежно приводит к технологическому отставанию некоторых государств.
Санкции также способствуют незаконной миграции, экстремизму и терроризму. По мнению Путина, важным является уважение суверенитета и интересов других стран.
Свой вклад в развитие экономики ЕАЭС осуществит посредством соглашения с Китаем. Также Россия стремится наладить торговлю с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном.
На форуме "Один пояс, один путь" Владимир Путин призвал партнёров из Евразийского союза, а также другие страны к противодействию протекционизму. По мнению политика, он проявляется через введение санкций без одобрения Совбезом ООН и провоцирование торговых войн. Такие действия мешают мировому экономическому развитию, что неизбежно приводит к технологическому отставанию некоторых государств.
Санкции также способствуют незаконной миграции, экстремизму и терроризму. По мнению Путина, важным является уважение суверенитета и интересов других стран.
Свой вклад в развитие экономики ЕАЭС осуществит посредством соглашения с Китаем. Также Россия стремится наладить торговлю с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:38