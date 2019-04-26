Звезда «Холостяка» Снежана Самохина неожиданно заявила о замужестве

Об этом Снежана Самохина рассказала своим подписчикам в Instagram. Звезда пятого сезона проекта «Холостяк» опубликовала совместное фото с Павлом Юдиным, где пара показывает в камеру свои безымянные пальцы с кольцами. Также знаменитость опубликовала видео, на котором ее возлюбленный делает ей предложение руки и сердца. Это произошло прямо на театральной сцене во время одного из спектаклей артиста. Он долгое время не мог найти заветное кольцо, поэтому ему приходилось отшучиваться и выигрывать себе время, но в итоге все закончилось хорошо, и звезда сказала «Да». Это событие девушка прокомментировала так: «Все, ребят, в кино не пойдём».Поклонники Снежаны Самохиной совершенно не ожидали подобной новости и поэтому замужество стало для них настоящим шоком. Они поздравили звезду «Холостяка» с началом семейной жизни и пожелали возлюбленным крепкого и счастливого брака. По мнению подписчиков, способ предложения руки и сердца, выбранный Павлом Юдиным, – очень оригинален и трогателен.Напомним, в пятом сезоне «Холостяка» Снежана Самохина боролась за сердце Ильи Глинникова. Тогда ее главной конкуренткой была Екатерина Никулина, именно ей удалось покорить сердце мужчины.