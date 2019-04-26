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Дизайнер Аника Керимова рассказала о возможных причинах смерти Юлии Началовой

Аника Керимова тесно сотрудничала с Юлией Началовой в последние месяцы ее жизни. По ее словам, певица слишком много работала и подорвала здоровье, что могло стать причиной смерти.
Дизайнер Аника Керимова рассказала о возможных причинах смерти Юлии Началовой

С момента смерти Юлии Началовой прошло уже 40 дней, а в обществе до сих пор не могут поверить в то, что такой светлый, добрый и талантливый человек покинул этот мир. Аника Керимова часто пересекалась со звездой незадолго до ее смерти. Звездный модельер часто готовила наряды Началовой к различным мероприятиям. Она тепло отзывается о коллеге и считает, что это был замечательный, отзывчивый человек, каких мало в современной жизни. Дизайнер отмечает, что незадолго до смерти стало очевидно, что певица серьезно болеет, но, тем не менее, всю себя отдавала работе.

Аника Керимова считает, что здоровье звезды разладилось из-за чрезмерных нагрузок. Звезда много работала, времени на сон практически не оставалось. По словам модельера, достаточное количество отдыха могло бы продлить жизнь артистки.
Дизайнер Аника Керимова рассказала о возможных причинах смерти Юлии Началовой

У Юлии Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которая теперь проживает с родителями звезды. Аника Керимова наблюдает за ее судьбой и готова в любой момент прийти девочке на помощь, если таковая потребуется.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:15

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