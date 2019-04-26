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Рассекречены гонорары главных актеров из фильма «Мстители»

Специалисты информационного портала Just Jared рассекретили гонорары главных актеров американского фильма «Мстители» компании Marvel. Так, за роль в картине Роберт Дауни-младший смог получить 50 миллионов долларов.

Рассекречены гонорары главных актеров из фильма «Мстители»

Актер, исполнивший роль Железного человека, - самый высокооплачиваемый из всех кинозвезд, сыгравших в лентах Marvel. Одноименный блокбастер позволил знаменитости разбогатеть на 500 000 долларов, после этого за четыре года его доходы выросли в 100 раз, что составило 50 миллионов долларов с учетом кассовых бонусов.

Бри Ларсон, известный многим зрителям благодаря роли Капитана Марвел в одноименном фильме удалось заработать 5 миллионов долларов. Звезда картины «Черная пантера» - Чедвик Боузман получил за свою роль чуть меньше – 2 миллиона долларов.

Крис Эванс, он же капитан Америка, стал обладателем 15 миллионов долларов. Такой же гонорар заплатили и Крису Хемсфорту, исполнившему роль Тора в лентах «Тор. Рагнарек» и «Мстители. Война Бесконечности». Когда актер впервые появился в «Торе» в роли супергероя, ему выписали чек на сумму в 150 000 долларов.

По некоторым данным, Скарлетт Йохансон в 2020 году после выхода картины «Черная вдова» сможет стать обладательницей семизначной суммы. Сейчас героиня шестерки «Мстителей» имеет 400 000 долларов за роль в картине «Железный человек 2» и 20 миллионов за роль в «Эре Альтрона».



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:55

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