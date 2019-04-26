Показаны макеты нового смартфона iPhone 11 от Apple





Согласно данным издания, макет новинки разработан благодаря 3D-принтеру, основой которого стали слитые CAD-рендеры. Во время видео можно увидеть две вариации iPhone 11: с дисплеем в 6,1 и 6,5 дюймов. Тем не менее, стоит отметить не самое лучшее качество изготовления моделей. По словам авторов Youtube-канала, макет нуждается в дополнительной обработке. Впрочем, уже сейчас можно понять приблизительные размеры девайсов.Стоит отметить, что новый смартфон от американской корпорации будет толще по сравнению со своими предшественниками, также он получит тройную камеру и более мощную батарею.