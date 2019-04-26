Ксения Бородина скрывает свою третью беременность

Не секрет, что сейчас Ксения является супругой известного российского предпринимателя и блогера Курбана Омарова. Супруги обручились почти четыре года назад, а спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появилась их общая дочь Теона. Напомним, что старшую наследницу Бородина родила в первом браке с бизнесменом с армянскими корнями Юрием Будаговым.В последнее время поклонники Ксении заметили, что звезда то и дело советует им правильное питание, а также призналась, что решила отказаться от горячительных напитков. И если сначала фолловеры думали, что Бородина просто следит за своим здоровьем, то сейчас они убеждены совсем в другом.Дело в том, что подписчики ведущей «Дома-2» заметили изменения в ее фигуре, а также то, что Ксения, которая ранее так любила хвастаться своим стройным телом, начала прятать его за балахонистыми футболками и длинными пиджаками. Не оставили без внимания читатели и тот факт, что Бородина немного поправилась, что сразу отразилось на ее лице, щеки стали больше.По мнению фанатов, звезда скандальной телестройки скрывает от них свое интересное положение. К слову, Бородина две свои предыдущие беременности тоже долгое время скрывала от общественности.