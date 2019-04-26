Опубликован реалистичный рендер нового iPhone XI с тройной основной камерой
В Сети опубликован реалистичный вариант рендера нового iPhone XI. Согласно нему, «яблочная» новинка все-таки получит тройную основную камеру, расположенную на квадратном блоке, а остальной дизайн устройства будет напоминать предыдущее поколение смартфона.
Об этом заявил влиятельный инсайдер OnLeaks, известный своей точностью и надежностью. На своем YouTube-канале он разместил видео с рендером нового смартфона iPhone XI. Данное название неокончательное, а лишь предположительное. Устройство все-таки получит тройную основную камеру, расположенную на квадратном блоке на задней части устройства. Там будет три кристалла и вспышка. При этом весь остальной дизайн новинки полностью повторяет предыдущее поколение «яблочного» смартфона. Монобровь останется прежней, но возможно незначительное уменьшение ее размера.
Видео рендера уже было удалено с канала OnLeaks на Youtube, но посмотревшим удалось сделать несколько скриншотов ожидаемой новинки. По словам самого инсайдера, на предоставленном рендере показан iPhone XI MAX. По сравнению с прошлыми рендерами можно заметить несколько мелких изменений: объективы основной камеры iPhone XI стали чуть крупнее, а также монобровь кажется более компактной. Инсайдер уже заявлял о тройной основной камере на квадратном блоке, но тогда это был один из рабочих вариантов, не прошедших утверждение.
Об этом заявил влиятельный инсайдер OnLeaks, известный своей точностью и надежностью. На своем YouTube-канале он разместил видео с рендером нового смартфона iPhone XI. Данное название неокончательное, а лишь предположительное. Устройство все-таки получит тройную основную камеру, расположенную на квадратном блоке на задней части устройства. Там будет три кристалла и вспышка. При этом весь остальной дизайн новинки полностью повторяет предыдущее поколение «яблочного» смартфона. Монобровь останется прежней, но возможно незначительное уменьшение ее размера.
Видео рендера уже было удалено с канала OnLeaks на Youtube, но посмотревшим удалось сделать несколько скриншотов ожидаемой новинки. По словам самого инсайдера, на предоставленном рендере показан iPhone XI MAX. По сравнению с прошлыми рендерами можно заметить несколько мелких изменений: объективы основной камеры iPhone XI стали чуть крупнее, а также монобровь кажется более компактной. Инсайдер уже заявлял о тройной основной камере на квадратном блоке, но тогда это был один из рабочих вариантов, не прошедших утверждение.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:55