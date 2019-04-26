Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка успевает не только развивать новые творческие проекты, быть прекрасной женой и матерью, но и посещать светские события. Так, спортсменка пришла на закрытие 41-го международного кинофестиваля в Москве.Для мероприятия светская львица выбрала очень элегантный наряд. На ней было прямое пудровое платье в пол от Herver Pierre, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Белая накидка добавила наряду шарма и загадочности. Образ был бы не полным без украшений от Chopard, являющегося официальным партнером этого кинофестиваля.Фотографией с красной дорожки звезда поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники по достоинству оценили образ Татьяны Навки: «С ума сойти, как это красиво, просто супер вкус», «Очень красивое платье и очень эффектная леди», «Какая же Вы, Татьяна, необычная, талантливая, приятная! Не устаю любоваться!»