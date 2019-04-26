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Ольга Бузова заявила, что «не должна заниматься сексом для здоровья»

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова призналась своей коллеге Ксении Собчак, что не намерена заниматься «волшебством» для здоровья. По словам поющей телеведущей, она хочет заниматься сексом только с любимым мужчиной.

Ольга Бузова заявила, что «не должна заниматься сексом для здоровья»

Прошло чуть больше суток после того, как Ксения представила миру свежий выпуск своего нового шоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого стала Ольга Бузова, а в Сети не прекращаются обсуждения того, как скандальная тележурналистка «использовала» доверчивую исполнительницу.

В беседе с Бузовой Собчак подняла тему интимных отношений поющей телеведущей. Дело в том, что Ксения не верит Ольге и ее заявлениям, что якобы не занимается «волшебством». Впрочем, певица, по всей видимости, была готова к таким провокационным вопросам.

Ольга не только отметила, что на самом деле давно не занималась сексом, но и указала на то, что не понимает, почему ей никто не верит. По словам Бузовой, она никогда не придерживалась мнения, что интимные отношения нужны для здоровья.

Ольга Бузова заявила, что «не должна заниматься сексом для здоровья»

«Я не должна заниматься сексом для здоровья!» - подчеркнула телеведущая реалити-шоу «Дом-2».

Также Бузова указала на то, что всегда занималась «волшебством» по любви, поэтому на сегодняшний день ищет того «единственного», который сможет растопить ее сердце.

К слову, судя по тому, что Ольга отписалась от странички Ксении в Instagram, восходящей исполнительнице явно что-то не понравилось в выпуске «Осторожно, Собчак!».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:35

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