После крушения корабля у берегов Венесуэлы пропали более 30 человек
Возле побережья Венесуэлы потерпело крушение гражданское судно. после чего пропали 33 человека. Инцидент произошел рядом с островом Патос.
Водный транспорт перевозил 35 человек, направляясь в сторону Тринидада и Тобаго, но потерпел крушение в связи с перегруженностью. Спасательные службы смогли вытащить из воды только двух пассажиров и вернуть их в Венесуэлу. Ныне продолжается поиск остальных пострадавших, временно их считают пропавшими без вести.
В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, из-за чего государство покинули 3,7 миллиона человек. Многие из них переселяются в соседние страны, включая Бразилию. С начала года в Каракасе идет борьба за власть между действующим президентом Николасом Мадуро и оппозиционером Хуаном Гуайдо.
Водный транспорт перевозил 35 человек, направляясь в сторону Тринидада и Тобаго, но потерпел крушение в связи с перегруженностью. Спасательные службы смогли вытащить из воды только двух пассажиров и вернуть их в Венесуэлу. Ныне продолжается поиск остальных пострадавших, временно их считают пропавшими без вести.
В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, из-за чего государство покинули 3,7 миллиона человек. Многие из них переселяются в соседние страны, включая Бразилию. С начала года в Каракасе идет борьба за власть между действующим президентом Николасом Мадуро и оппозиционером Хуаном Гуайдо.
В мире
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:10