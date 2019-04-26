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После крушения корабля у берегов Венесуэлы пропали более 30 человек

Возле побережья Венесуэлы потерпело крушение гражданское судно. после чего пропали 33 человека. Инцидент произошел рядом с островом Патос.
После крушения корабля у берегов Венесуэлы пропали более 30 человек

Водный транспорт перевозил 35 человек, направляясь в сторону Тринидада и Тобаго, но потерпел крушение в связи с перегруженностью. Спасательные службы смогли вытащить из воды только двух пассажиров и вернуть их в Венесуэлу. Ныне продолжается поиск остальных пострадавших, временно их считают пропавшими без вести.

В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, из-за чего государство покинули 3,7 миллиона человек. Многие из них переселяются в соседние страны, включая Бразилию. С начала года в Каракасе идет борьба за власть между действующим президентом Николасом Мадуро и оппозиционером Хуаном Гуайдо.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:10

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