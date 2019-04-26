Актриса Настя Задорожная рассказала о загадочном свидании с неизвестным возлюбленным

Об этом удалось узнать журналистам издания «Собеседник», так как они поджидали Настю Задорожную на улице. Актриса заявила, что не может разговаривать сейчас, так как спешит на свидание, которое начнется уже через 40 минут. Такой ответ показался корреспондентам честным, так как звезда действительно была при полном «параде». Артистка выглядела эффектно и привлекательно, а главное – у нее горели глаза. Для описания образа знаменитости подходит одно слово – счастливая. Сама актриса призналась, что не готова называть имя возлюбленного, так как «счастье любит тишину».Настя Задорожная хранит свою личную жизнь в тайне, поэтому поклонники и журналисты постоянно норовят узнать хоть какие-то подробности. До последнего времени не было никакой информации относительно отношений актрисы, но недавно появились слухи, что у звезды роман с коллегой Никитой Спиридоновым, с которым она снимается в сериале «Клуб». После этого знаменитости опубликовали совместную фотографию в Instagram, что только усилило данные обсуждения. С тех пор никакой новой информации на этот счет не поступало. Поклонники Насти Задорожной продолжают гадать, состоит ли она в отношениях с Никитой Спиридоновым, или у нее появился новый возлюбленный.