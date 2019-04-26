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Ученые разработали метод беспроводной передачи радиочастоты с помощью полупроводникового лазера

Американские ученые разработали метод беспроводной передачи радиочастоты с помощью полупроводникового лазера. Данная разработка открывает возможности развития сверхскоростного Wi-Fi.
Ученые разработали метод беспроводной передачи радиочастоты с помощью полупроводникового лазера

Исследователи Гарвардской школы инженерных и прикладных наук на слушаниях Национальной академии наук сообщили о своих достижениях в области развития лазеров. Новое решение помогает им излучать микроволны, модулировать их и принимать внешние радиочастотные сигналы. Разработка открывает возможность для развития сверхскоростного Wi-Fi, а также объединяет в себе предыдущие достижения лаборатории. Ранее ученые обнаружили, что в лазерах можно использовать инфракрасную частотную гребенку для генерации терагерцовых волн, способных перемещать данные на большой скорости. В результате последних испытаний ученые смогли извлечь и передать беспроводной сигнал из частотного гребня, что стало возможным благодаря созданию антенны в форме кроличьих ушей. Первой отправленной таким образом информацией стала песня “Volare” Дина Мартина.

Гарвардские ученые экспериментируют с терагерцовыми лазерами уже более десяти лет, но для фактического использования такой связи необходимо продолжать исследования. Тем не менее, лазеры оказались жизнеспособным вариантом для передачи данных, и такие компании, как Facebook и Google, экспериментировали с доставкой высокоскоростного Интернета в труднодоступные регионы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:57

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