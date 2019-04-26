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Юлия Пересильд волновалась перед выступлением на концерте в честь Аллы Пугачевой

В «Гоголь-центре» ранее состоялся спектакль-концерт Кирилла Серебренникова «Наша Алла», посвященный Примадонне отечественной сцены. Выступила там и Юлия Пересильд, переволновавшаяся из-за присутствия легендарной Аллы Пугачевой.
Юлия Пересильд волновалась перед выступлением на концерте в честь Аллы Пугачевой

Всю минувшую неделю Алла Пугачева отмечала 70-летие, а накануне она посетила концерт, организованный режиссером Серебренниковым в свою честь. Исполнительницу встречали бурными аплодисментами, а она в это время наслаждалась окружавшей ее обстановкой. Восхищенная увиденным, звезда выразила благодарность всем присутствующим за хороший прием и шоу по поводу ее юбилея.

На сцену вышли спеть многие артисты, включая Рому Зверя, Юлию Пересильд и других. После мероприятия в личном аккаунте в Instagram актриса рассказала о впечатлениях от концерта. По ее словам, она сильно переволновалась, потому как в зале среди зрителей присутствовала Пугачева. «Давно меня так не колотило от страха и неуверенности! От ответственности! Перед Кириллом, Аллой Борисовной, музыкой, зрителем!» - написала она в соцсети.

Тем не менее, фанаты положительно оценили вокал Пересильд и отметили, что ее выступление прошло очень хорошо.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:04

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