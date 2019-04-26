Volkswagen приступила к утилизации «сомнительных» машин в России





Согласно поступающей информации, компания Volkswagen приняла решение утилизировать все свои «сомнительные» машины, реализованные в России. Для этого официальные дилеры бренда уже приступили к выкупу подобных автомобилей у местных автолюбителей. Первые подобные случаи были зафиксированы в Казани, где на территории компании «ТрансТехСервис» происходила «жесткая» погрузка транспортных средств на грузовики.Изначально подобная ситуация вызвала недопонимание у непосредственных свидетелей процесса, а также пользователей Сети: они не понимали, зачем новые машины Volkswagen буквально превращают в металлолом. Чуть позже оказалось, что это плановые мероприятия немецкого бренда, направленные на утилизацию «сомнительных» машин.К ним относятся около 10 тысяч автомобилей, выпущенных в период с 2006 по 2018 года, и изначально не предназначенных для попадания в руки обычных водителей, а следовательно – для передвижения по дорогам общего назначения. Такие транспортные средства не имеют даже государственных сертификатов и разрешений. Обычно это предрелизные версии, имеющие незначительные отличия от серийной продукции. В России запланировано утилизировать 57 автомобилей Volkswagen.