В США создали медика-дрона для помощи в операциях





Разработкой инновационного проекта занимались в Бостонской детской больнице. По словам ее сотрудника, новинка окажет огромную помощь врачам в осуществлении сложных операций, во время которых дрон возьмет на себя часть работы. Для него потребуется лишь запрограммировать устройство до старта операции, а потом беспилотник все сделает сам по указанным командам. Он умеет ориентироваться в пространстве благодаря своим высококачественным сенсорам.В настоящий момент заканчиваются последние испытания, а далее медики-роботы поступят на службу в серьезные клиники страны и мира. Авторы проекта считают, что использование их изобретения окажется полезным во всех операциях, а в будущем на основе дрона можно сконструировать многие другие устройства для медицины.