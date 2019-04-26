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В США создали медика-дрона для помощи в операциях

В США ученые с успехом испытали медицинский дрон, самостоятельно перемещающийся в теле пациента во время операций. Робот проложил дорогу до сердца по сосудам, где перекрыл нужный клапан.
В США создали медика-дрона для помощи в операциях

Разработкой инновационного проекта занимались в Бостонской детской больнице. По словам ее сотрудника, новинка окажет огромную помощь врачам в осуществлении сложных операций, во время которых дрон возьмет на себя часть работы. Для него потребуется лишь запрограммировать устройство до старта операции, а потом беспилотник все сделает сам по указанным командам. Он умеет ориентироваться в пространстве благодаря своим высококачественным сенсорам.

В настоящий момент заканчиваются последние испытания, а далее медики-роботы поступят на службу в серьезные клиники страны и мира. Авторы проекта считают, что использование их изобретения окажется полезным во всех операциях, а в будущем на основе дрона можно сконструировать многие другие устройства для медицины.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:39

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