Анастасия Волочкова ногами мерит высоту окон дома

В новой публикации на просторах соцсети Волочкова рассказала поклонникам о выходе новой книги под названием “Плата за успех”. Как отметила балерина, в ней она расскажет о своей жизни и всех перипетиях, а на данный момент книга доступна по предзаказу. Волочкова также призналась, что много лет мечтала просыпаться в спальне с большими окнами, когда можно отдохнуть в постели после пробуждения. Тут же балерина отметила, что измеряет высоту окон длиною ног. На фотографии видно, что ноги балерины натружены, что могло произойти из-за съемок концерта Аллы Пугачевой.Звезда готовится запустить продажи своей книги, которая доступна в аудиоверсии. Волочкова пообещала рассказать фанатам то, чего о ней не знали, в искренней форме.