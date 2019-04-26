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Анастасия Волочкова ногами мерит высоту окон дома

Анастасия Волочкова продемонстрировала на фото в сети Instagram новое применение своим ногам. Оказалось, что знаменитость любит измерять длиною своих ног высоту окон.
Анастасия Волочкова ногами мерит высоту окон дома

В новой публикации на просторах соцсети Волочкова рассказала поклонникам о выходе новой книги под названием “Плата за успех”. Как отметила балерина, в ней она расскажет о своей жизни и всех перипетиях, а на данный момент книга доступна по предзаказу. Волочкова также призналась, что много лет мечтала просыпаться в спальне с большими окнами, когда можно отдохнуть в постели после пробуждения. Тут же балерина отметила, что измеряет высоту окон длиною ног. На фотографии видно, что ноги балерины натружены, что могло произойти из-за съемок концерта Аллы Пугачевой.

Звезда готовится запустить продажи своей книги, которая доступна в аудиоверсии. Волочкова пообещала рассказать фанатам то, чего о ней не знали, в искренней форме.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:43

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