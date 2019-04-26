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Вдова Иосифа Кобзона появилась на публике заметно похорошевшей

Нелли Кобзон начала посещать разного рода мероприятия, при этом выглядит заметно похорошевшей. Вдова народного артиста Иосифа Кобзона не стала замыкаться после потери родного человека.
Вдова Иосифа Кобзона появилась на публике заметно похорошевшей

Родные и близкие замечают, что Нелли Кобзон перестала пренебрегать общением и с удовольствием начала появляться на публике. Совсем недавно она посетила церемонию открытия Московского кинофестиваля, а до этого была на премьере балета в известном театре.
Друг женщины, которой недавно исполнилось 68 лет, увидев ее, не удержался от восторженного комплимента, записав в «завидные невесты».
Вдова Иосифа Кобзона и в самом деле расцвела и стала очень хорошо выглядеть: одевается модно, ярко, дополняет свой образ дизайнерскими ювелирными украшениями.

Напомним, что со своим мужем Нелли Кобзон счастливо прожила почти 50 лет. Сейчас все свое время она посвящает своим семерым внукам, которых очень любит. Двое ее детей - сын Андрей и дочь Наталья очень трепетно к ней относятся, оберегая свою любимую мать от назойливых журналистов. Не обделяют вниманием вдову великого певца и близкие друзья артиста. Они активно интересуются ее здоровьем, приглашают на мероприятия. Ко всему прочему, Нелли Кобзон активно занимается благотворительностью - руководит Культурным фондом Иосифа Кобзона.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:19

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