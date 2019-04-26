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Ученые рассказали о продолжительности нахождения в сознании отсеченной человеческой головы

Специалисты рассказали, сколько времени может находиться в сознании отсеченная человеческая голова. Ученые решили разъяснить особенности этой темы во избежание многочисленных домыслов общественности.
Ученые рассказали о продолжительности нахождения в сознании отсеченной человеческой головы

Поводом для разъяснения послужил случай, произошедший в 1793 году во время казни убийцы Жан-Поля Марата Шарлотты. После отсечения головы убийцы гильотиной, свидетели заметили покраснение лица и злобное выражение после того, как Франуа Ле Гро отхлестал по щекам упавшую голову казненной.

Специалисты утверждают, что все эти утверждения являются обычной фантазией и не соответствуют действительности. Дело в том, что мозг не может функционировать без доступа кислорода, а так как происходит разрыв кровеносных сосудов, кислород перестает поступать, и даже совсем небольшое его количество не сможет поддерживать жизненные функции.

Также сообщается о рассказах людей, перенесших инфаркт, которые абсолютно реально описывают действия, происходящие с ними во время реанимационных мероприятий. Все это указывает на то, что наш мозг способен осознавать происходящее вокруг. Кроме того, удалось определить, что после полной остановки сердца, мозг еще некоторое время способен функционировать, при этом наблюдается последняя волна активности, обнаруженная у пациентов при исследованиях.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:41

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