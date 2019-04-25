Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь»
Участница нашумевшей телестройки «Дом-2» Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь». В первую очередь, девушке нравится большое количество свободного времени для себя, а также то, что они с романом Капаклы стали там больше внимания уделять именно развитию своих отношений.
Марина Африкантова в своём микроблоге в Instagram призналась подписчикам, что очень рада переезду на новое проектное шоу «Спаси свою любовь», а причин тому несколько. Созданные комфортные условия для проживания в огромном доме со свежим ремонтом и панорамными окнами не могут не поднимать настроение, признаётся участница. Кроме того, формат шоу предполагает больше свободного времени для себя.
Девушка также поинтересовалась у своих поклонников, как те относятся к подобным изменениям на «Доме-2», предложив им выразить своё мнение в комментариях под публикацией.
Марина Африкантова в своём микроблоге в Instagram призналась подписчикам, что очень рада переезду на новое проектное шоу «Спаси свою любовь», а причин тому несколько. Созданные комфортные условия для проживания в огромном доме со свежим ремонтом и панорамными окнами не могут не поднимать настроение, признаётся участница. Кроме того, формат шоу предполагает больше свободного времени для себя.
Девушка также поинтересовалась у своих поклонников, как те относятся к подобным изменениям на «Доме-2», предложив им выразить своё мнение в комментариях под публикацией.