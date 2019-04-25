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Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь»

Участница нашумевшей телестройки «Дом-2» Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь». В первую очередь, девушке нравится большое количество свободного времени для себя, а также то, что они с романом Капаклы стали там больше внимания уделять именно развитию своих отношений.

Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь»


Марина Африкантова в своём микроблоге в Instagram призналась подписчикам, что очень рада переезду на новое проектное шоу «Спаси свою любовь», а причин тому несколько. Созданные комфортные условия для проживания в огромном доме со свежим ремонтом и панорамными окнами не могут не поднимать настроение, признаётся участница. Кроме того, формат шоу предполагает больше свободного времени для себя.

Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь»


Девушка также поинтересовалась у своих поклонников, как те относятся к подобным изменениям на «Доме-2», предложив им выразить своё мнение в комментариях под публикацией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:35

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