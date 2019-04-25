Марина Африкантова рада, что попала на шоу «Спаси свою любовь»





Марина Африкантова в своём микроблоге в Instagram призналась подписчикам, что очень рада переезду на новое проектное шоу «Спаси свою любовь», а причин тому несколько. Созданные комфортные условия для проживания в огромном доме со свежим ремонтом и панорамными окнами не могут не поднимать настроение, признаётся участница. Кроме того, формат шоу предполагает больше свободного времени для себя.Девушка также поинтересовалась у своих поклонников, как те относятся к подобным изменениям на «Доме-2», предложив им выразить своё мнение в комментариях под публикацией.