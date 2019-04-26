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«Агент 007» Пирс Броснан для новой роли «поседел» и отпустил бороду

Пирс Броснан, признанный самым элегантным исполнителем роли Джеймса Бонда, задействован в съемках триллера «Ложный результат». 65-летний голливудский актер впервые отрастил бороду и предстал перед зрителями с сединой.
«Агент 007» Пирс Броснан для новой роли «поседел» и отпустил бороду

Поклонники привыкли видеть элегантного «агента 007» с темными волосами, выгодно оттенявшими его глаза синего цвета, и гладко выбритым. Многие, заметив на улицах Нью-Йорка седовласого мужчину с пышной растительностью на лице, не сразу признали в нем звезду Голливуда.

Броснан «поседел» и отпустил окладистую бороду для роли в «Ложном результате». Премьера триллера ожидается в 2020 году. Новый образ, признали поклонники, совершенно не портит внешность знаменитости. Теперь, отметили фанаты, актер, как и многие его звездные коллеги, не стесняющиеся естественной седины, в тренде.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:35

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