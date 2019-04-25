Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка
Супруга экс-продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка. Бывшую участницу телестройки очередной вопрос от подписчиков буквально вывел из себя, поэтому она ответила жёстко, но по существу.
Наталья Варвина уже много лет является супругой теперь уже бывшего продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского. Несмотря на то, что пара даже решилась пройти обряд венчания, а также совместными усилиями возвела загородный дом, детей они до сих пор не завели. Именно эта тема и волнует подписчиков Варвиной в соцсетях, на что недавно супруга Михайловского жёстко, но довольно понятно ответила.
Со слов Натальи Варвиной, она не хочет и не должна отчитываться перед чужими ей людьми за то, почему всё ещё не родила. Кроме того, она считает, что воспитанные люди таких вопросов задавать не станут, ведь им хватает своих забот в жизни.
Наталья Варвина уже много лет является супругой теперь уже бывшего продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского. Несмотря на то, что пара даже решилась пройти обряд венчания, а также совместными усилиями возвела загородный дом, детей они до сих пор не завели. Именно эта тема и волнует подписчиков Варвиной в соцсетях, на что недавно супруга Михайловского жёстко, но довольно понятно ответила.
Со слов Натальи Варвиной, она не хочет и не должна отчитываться перед чужими ей людьми за то, почему всё ещё не родила. Кроме того, она считает, что воспитанные люди таких вопросов задавать не станут, ведь им хватает своих забот в жизни.