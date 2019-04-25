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Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка

Супруга экс-продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка. Бывшую участницу телестройки очередной вопрос от подписчиков буквально вывел из себя, поэтому она ответила жёстко, но по существу.

Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка


Наталья Варвина уже много лет является супругой теперь уже бывшего продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского. Несмотря на то, что пара даже решилась пройти обряд венчания, а также совместными усилиями возвела загородный дом, детей они до сих пор не завели. Именно эта тема и волнует подписчиков Варвиной в соцсетях, на что недавно супруга Михайловского жёстко, но довольно понятно ответила.

Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка


Со слов Натальи Варвиной, она не хочет и не должна отчитываться перед чужими ей людьми за то, почему всё ещё не родила. Кроме того, она считает, что воспитанные люди таких вопросов задавать не станут, ведь им хватает своих забот в жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:19

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