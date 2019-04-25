Наталья Варвина не хочет отчитываться перед фанатами о том, когда родит ребёнка





Наталья Варвина уже много лет является супругой теперь уже бывшего продюсера «Дома-2» Алексея Михайловского. Несмотря на то, что пара даже решилась пройти обряд венчания, а также совместными усилиями возвела загородный дом, детей они до сих пор не завели. Именно эта тема и волнует подписчиков Варвиной в соцсетях, на что недавно супруга Михайловского жёстко, но довольно понятно ответила.Со слов Натальи Варвиной, она не хочет и не должна отчитываться перед чужими ей людьми за то, почему всё ещё не родила. Кроме того, она считает, что воспитанные люди таких вопросов задавать не станут, ведь им хватает своих забот в жизни.