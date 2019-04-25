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«Гонка Героев» состоится в фановом формате на полигоне «Алабино»

Организаторы «Гонки Героев» во главе с Ксенией Шойгу, собираются провести соревнования в фановом формате на территории полигона «Алабино».

Специалисты пообещали участникам море удовольствия с отсутствием пьедестала и хронометража.

В рамках «Гонки Героев» зрители, спортсмены и фанаты OCR соберутся в одном месте в «Алабино». Эксперты опубликовали список самых интересных препятствий, которые появятся на полигоне. Участникам необходимо будет преодолеть «Рукоход наклонный», взобраться на платформу и не упасть в воду. Для фанового формата разрешат любой безопасный способ прохождения. Далее спортсменам предложат «Спортснаряд», включающий покрышки, брусья, лестницу и бревна, которые расположены на высоте.
«Гонка Героев» состоится в фановом формате на полигоне «Алабино»

При прохождении препятствия «Скейт» участникам «Гонки Героев» нужно перепрыгивать с одной сторону на другую, а также постараться не оказаться в ледяной воде. Основными ключами к успеху организаторы называют сохранение темпа, самообладание и координацию. Далее на полигоне построят преграду «Рожденный заново». Спортсмены должны пролезть по автомобильным шинам, собранным в несколько плотных рядов. Организаторы оставят только небольшой зазор.

Финальным испытанием «Гонки Героев» является «Эверест». Участникам необходимо забежать на преграду, удержаться на канате и с его помощью залезть на верхнюю платформу. Выполнить задачу помогут другие люди, которые могут крепко взяться за руки и создать «цепь» или «лестницу».



 
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Добавил: Роман Сегодня, 19:32

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