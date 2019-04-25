Ольга Бузова не обошлась без матерной ругани в интервью с Ксенией Собчак





Ольга Бузова, ставшая героиней очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», не ожидала, что после выхода готового интервью на канале на неё обрушится шквал критики. Оказалось, что публику возмутила невозможность ведущей «Дома-2» обойтись без матерной ругани во время общения с экс-коллегой. Кроме того, многие в Сети сочли позором то, что её менеджер, сидевший рядом, всё время напоминал Бузовой о том, что она говорит не совсем то, что нужно.В комментариях в микроблоге ведущей «Дома-2» многие также согласились с пользователем, пристыдившим поющую звезду за матерную ругань, ведь её смотрят практически дети. Сама Ольга Бузова пока никак не отреагировала на критику.