Ольга Бузова призналась, что в будущем может стать политиком





Ольга Бузова стала весьма популярной за относительно короткий срок, а потому неудивительно, что звезду приглашают на радиостанцию, в редакции журналов и другие передачи, чтобы взять интервью. На днях звезда «Дома-2» стала героиней нового выпуска «Осторожно, Собчак!», в котором призналась, что в будущем может стать политиком. Бузова отметила, что она никуда не баллотировалась, но это пока.Именно эта фраза и стала поводом для массы критики и жарких споров пользователей Сети. Публика считает, что в политике таким людям, как Ольга Бузова делать нечего, кроме того, многие написали, что «Россия — не страна фриков», поэтому у поющей ведущей вряд ли получится стать политиком.