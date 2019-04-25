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Ольга Бузова призналась, что в будущем может стать политиком

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что в будущем может стать политиком или даже президентом страны. Такие заявления звезды прозвучали во время её интервью для нового выпуска «Осторожно, Собчак!».

Ольга Бузова призналась, что в будущем может стать политиком


Ольга Бузова стала весьма популярной за относительно короткий срок, а потому неудивительно, что звезду приглашают на радиостанцию, в редакции журналов и другие передачи, чтобы взять интервью. На днях звезда «Дома-2» стала героиней нового выпуска «Осторожно, Собчак!», в котором призналась, что в будущем может стать политиком. Бузова отметила, что она никуда не баллотировалась, но это пока.

Ольга Бузова призналась, что в будущем может стать политиком


Именно эта фраза и стала поводом для массы критики и жарких споров пользователей Сети. Публика считает, что в политике таким людям, как Ольга Бузова делать нечего, кроме того, многие написали, что «Россия — не страна фриков», поэтому у поющей ведущей вряд ли получится стать политиком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:45

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