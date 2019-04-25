АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Юлия Щеглова завела новые отношения ради мести Евгению Ромашову

Участница скандальной телестройки «Дом-2» Юлия Щеглова завела новые отношения исключительно ради мести бывшему парню Евгению Ромашову. Так считает сейшельский ведущий Андрей Черкасов, а также коллеги девушки.

Юлия Щеглова завела новые отношения ради мести Евгению Ромашову


Юлия Ромашова неожиданно для всех быстро согласилась строить новые отношения с только что прилетевшим на Остров любви Игорем Русановым. Девушка даже решила заселиться с новым возлюбленным, но выбрала для этого именно старую виллу и комнату, которую уже заняли Евгений Ромашов и Юлия Белая. С её слов, новая вилла находится очень далеко от съёмочной площадки, а потому добираться ей оттуда будет не совсем удобно.

Юлия Щеглова завела новые отношения ради мести Евгению Ромашову


Андрей Черкасов же, хоть и обрадовался созданию новой пары на островах, замечает, что Юлия Щеглова не хочет оставлять Ромашова в покое, пусть и утверждает, что давно ничего к нему не чувствует. Девушка всё время старается пересечься с экс-бойфрендом и всегда находит повод высказаться в его адрес.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Варвина не хочет отчитываться
Ольга Бузова не обошлась без матерной
Ольга Бузова призналась, что в будущем
Юлия Щеглова завела новые отношения
«Гонка Героев» состоится в фановом
Онколог: Рак легких долгое время
Похудевшая Виктория Боня отметила
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд
Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру
Татьяна Васильева сожалеет, что
«Было страшно»: Анжелика Варум
Медики назвали пять продуктов, полезных
У Ольги Бузовой все же был секс после
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил,
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Просмотреть все новости