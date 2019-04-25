Юлия Щеглова завела новые отношения ради мести Евгению Ромашову





Юлия Ромашова неожиданно для всех быстро согласилась строить новые отношения с только что прилетевшим на Остров любви Игорем Русановым. Девушка даже решила заселиться с новым возлюбленным, но выбрала для этого именно старую виллу и комнату, которую уже заняли Евгений Ромашов и Юлия Белая. С её слов, новая вилла находится очень далеко от съёмочной площадки, а потому добираться ей оттуда будет не совсем удобно.Андрей Черкасов же, хоть и обрадовался созданию новой пары на островах, замечает, что Юлия Щеглова не хочет оставлять Ромашова в покое, пусть и утверждает, что давно ничего к нему не чувствует. Девушка всё время старается пересечься с экс-бойфрендом и всегда находит повод высказаться в его адрес.