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Онколог: Рак легких долгое время протекает бессимптомно

Рак легких считается наиболее распространенным и наименее распознаваемым видом онкологии. Заболевание, отмечает Андрей Пылев, долгий период протекает бессимптомно. Эксперт назвал признаки, позволяющие распознать недуг.
Онколог: Рак легких долгое время протекает бессимптомно

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии советует людям поспешить на консультацию со специалистом, если наблюдается постоянный кашель, кровохаркание, одышка, а также имеет место резкая потеря веса и общая слабость. Наличие рака легких медики могут определить по субстрату, заметному на рентгеновских снимках или во время проведения компьютерной томографии.

Данный вид онкологии не дает о себе знать долгое время, протекая бессимптомно, поэтому зачастую его диагностируют уже на поздних стадиях. Кровь может оставаться в норме до последнего момента, объяснил Пылев, так как она страдает, когда нарушается работа органов. В результате от рака легких умирает большое количество людей, как на Западе, так и в России. В группу риска входят курильщики и люди, контактирующие с промышленными канцерогенами.

Недавно специалисты Бостонского университета обнаружили в тканях дыхательных путей особые геномные отличия, проявляющиеся перед началом предраковой активности. Изучение этих особенностей поможет предотвратить возникновение и развитие онкологии.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:22

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