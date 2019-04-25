АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Похудевшая Виктория Боня отметила окончание диеты десертом

Звезда "Дома-2", а ныне блогер и ведущая Виктория Боня успевает путешествовать, посещать светские мероприятия, проводить тренинги и воспитывать дочку.

Виктория Боня не жалеет денег на Анджелину, правда, и не балует девочку. Малышка, например, уже долго просит у мамы смартфон, но женщина убеждена, что планшета ей хватит.

Похудевшая Виктория Боня отметила окончание диеты десертом

А накануне Боня рассказала, что похудела опять. И последние лишние килограммы ушли только из-за бешеного ритма жизни в Москве. Она сообщила, что скинув несколько килограммов, сегодня находится в том весе, когда была юной 25-летней девушкой.

Вот и получилось, что это похудение стало поводом, чтобы побаловать себя вкусным десертом.

Похудевшая Виктория Боня отметила окончание диеты десертом

У себя в Instagram Боня продемонстрировала несколько видов сладкого. А потом и вообще со знакомыми уставили весь стол различными сладостями.

Кстати, вместе с красоткой был Мустафа Камар, председатель совета директоров Roberto Bravo и основатель этого известного ювелирного бренда. Сегодня Виктория Боня сотрудничает с этим брендом. С Мустафой девушку связывают только деловые отношения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Варвина не хочет отчитываться
Ольга Бузова не обошлась без матерной
Ольга Бузова призналась, что в будущем
Юлия Щеглова завела новые отношения
«Гонка Героев» состоится в фановом
Онколог: Рак легких долгое время
Похудевшая Виктория Боня отметила
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд
Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру
Татьяна Васильева сожалеет, что
«Было страшно»: Анжелика Варум
Медики назвали пять продуктов, полезных
У Ольги Бузовой все же был секс после
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил,
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Просмотреть все новости