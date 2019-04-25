Похудевшая Виктория Боня отметила окончание диеты десертом





Виктория Боня не жалеет денег на Анджелину, правда, и не балует девочку. Малышка, например, уже долго просит у мамы смартфон, но женщина убеждена, что планшета ей хватит.А накануне Боня рассказала, что похудела опять. И последние лишние килограммы ушли только из-за бешеного ритма жизни в Москве. Она сообщила, что скинув несколько килограммов, сегодня находится в том весе, когда была юной 25-летней девушкой.Вот и получилось, что это похудение стало поводом, чтобы побаловать себя вкусным десертом.У себя в Instagram Боня продемонстрировала несколько видов сладкого. А потом и вообще со знакомыми уставили весь стол различными сладостями.Кстати, вместе с красоткой был Мустафа Камар, председатель совета директоров Roberto Bravo и основатель этого известного ювелирного бренда. Сегодня Виктория Боня сотрудничает с этим брендом. С Мустафой девушку связывают только деловые отношения.