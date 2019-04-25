Обнаженная Ирина Тонева провела обряд на Бали для привлечения хорошей погоды
Ирина Тонева показала в личном Instagram-аккаунте, пикантное фото, представ перед подписчиками в обнаженном виде. Звезда объяснила, что таким образом проводила обряд на Бали, чтобы привлечь хорошую погоду.
На фотографии певица позирует на фоне пляжа, присев на колени. Из одежды на Тоневой – только миниатюрные плавки. Одну руку знаменитость вознесла к небу, а второй прикрыла обнаженную грудь. Откровенный снимок артистка подписала похожими на заклинание фразами, упомянув «третий слой облаков» и «седьмую волну океаническую». Со стихиями обнаженная Тонева пыталась «договориться» о комфортном лете.
Поклонникам понравилась необычная публикация участницы «Фабрики», хотя многих удивило такое ее откровение. Однако фолловеры сошлись во мнениях по поводу фигуры звезды, отметив, что она - прекрасна.
На фотографии певица позирует на фоне пляжа, присев на колени. Из одежды на Тоневой – только миниатюрные плавки. Одну руку знаменитость вознесла к небу, а второй прикрыла обнаженную грудь. Откровенный снимок артистка подписала похожими на заклинание фразами, упомянув «третий слой облаков» и «седьмую волну океаническую». Со стихиями обнаженная Тонева пыталась «договориться» о комфортном лете.
Поклонникам понравилась необычная публикация участницы «Фабрики», хотя многих удивило такое ее откровение. Однако фолловеры сошлись во мнениях по поводу фигуры звезды, отметив, что она - прекрасна.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:50