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Обнаженная Ирина Тонева провела обряд на Бали для привлечения хорошей погоды

Ирина Тонева показала в личном Instagram-аккаунте, пикантное фото, представ перед подписчиками в обнаженном виде. Звезда объяснила, что таким образом проводила обряд на Бали, чтобы привлечь хорошую погоду.
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд на Бали для привлечения хорошей погоды

На фотографии певица позирует на фоне пляжа, присев на колени. Из одежды на Тоневой – только миниатюрные плавки. Одну руку знаменитость вознесла к небу, а второй прикрыла обнаженную грудь. Откровенный снимок артистка подписала похожими на заклинание фразами, упомянув «третий слой облаков» и «седьмую волну океаническую». Со стихиями обнаженная Тонева пыталась «договориться» о комфортном лете.

Поклонникам понравилась необычная публикация участницы «Фабрики», хотя многих удивило такое ее откровение. Однако фолловеры сошлись во мнениях по поводу фигуры звезды, отметив, что она - прекрасна.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:50

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