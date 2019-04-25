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Татьяна Васильева сожалеет, что отдалилась от Ирины Цывиной и не смогла ее спасти

Татьяна Васильева корит себя, что не смогла спасти Ирину Цывину. В эфире «Пусть говорят» актриса призналась, что в последнее время она практически не общалась с приятельницей.
Татьяна Васильева сожалеет, что отдалилась от Ирины Цывиной и не смогла ее спасти

Между Васильевой и третьей супругой Евгения Евстигнеева давно завязались дружеские отношения. Знаменитость считает Цывину огромной частью своей жизни и навсегда запомнит ее жизнерадостным, веселым, добрым человеком. Народная артистка до сих пор не может поверить, что жизнь приятельницы оборвалась так рано, и уверена, что она могла бы еще долго радовать поклонников своим талантом. Здоровье звезды «Кадетства» подорвала смерть Евстигнеева. Легендарного актера Цывина всегда считала главным мужчиной в своей судьбе, сделавшим ее по-настоящему счастливой женщиной. Боль потери не утихла и после двух последующих браков знаменитости.
Татьяна Васильева сожалеет, что отдалилась от Ирины Цывиной и не смогла ее спасти

Татьяна Васильева в последний период времени отдалилась от подруги, почти не общалась с ней, но знала: в случае нужды всегда придет на помощь. Теперь актриса, не оказавшаяся рядом с Ириной Цывиной в сложный для нее момент, очень сожалеет об этом и отчасти винит себя в ее смерти.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:23

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