Татьяна Васильева сожалеет, что отдалилась от Ирины Цывиной и не смогла ее спасти





Между Васильевой и третьей супругой Евгения Евстигнеева давно завязались дружеские отношения. Знаменитость считает Цывину огромной частью своей жизни и навсегда запомнит ее жизнерадостным, веселым, добрым человеком. Народная артистка до сих пор не может поверить, что жизнь приятельницы оборвалась так рано, и уверена, что она могла бы еще долго радовать поклонников своим талантом. Здоровье звезды «Кадетства» подорвала смерть Евстигнеева. Легендарного актера Цывина всегда считала главным мужчиной в своей судьбе, сделавшим ее по-настоящему счастливой женщиной. Боль потери не утихла и после двух последующих браков знаменитости.Татьяна Васильева в последний период времени отдалилась от подруги, почти не общалась с ней, но знала: в случае нужды всегда придет на помощь. Теперь актриса, не оказавшаяся рядом с Ириной Цывиной в сложный для нее момент, очень сожалеет об этом и отчасти винит себя в ее смерти.