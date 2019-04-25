АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете

Учёные назвали пять продуктов, полезных при диабете второго типа. Советы медиков опубликованы в издании Express.
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете

Организм людей, страдающих сахарным диабетом, не способен регулировать уровень глюкозы в крови. Если такое состояние оставить без лечения, то это может привести к более тяжёлым и опасным последствиям для здоровья, а иногда и для жизни. Регулярное потребление еды с большим содержанием сахаров, жиров и соли провоцирует развитие диабета, что является весомым поводом задуматься о здоровье, своём питании и количестве сахара в крови. В ходе изучения зелёных листовых овощей выяснилось, что они богаты антиоксидантами и ферментами, расщепляющими крахмал. Перечень включает капусту, шпинат, водяной кресс, салат ромэн и кормовую капусту.

Медики рекомендуют есть их в сыром виде или приготовленные на пару. Также можно употреблять овощи в виде сока. Эксперимент показал, что регулярный приём капустного сока способствует нормализации артериального давления у гипертоников. Не менее действенным способом для понижения уровня глюкозы в крови признана физическая культура.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 17:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд
Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру
Татьяна Васильева сожалеет, что
«Было страшно»: Анжелика Варум
Медики назвали пять продуктов, полезных
У Ольги Бузовой все же был секс после
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил,
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд
Ученые успешно протестировали препараты
Аналитики рассказали, какие iPhone
Саша Савельева похвасталась поклонникам
Ученые объяснили, чем опасен приём
Алла Пугачева пообещала «выкинуть
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на
Просмотреть все новости