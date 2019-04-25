Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете





Организм людей, страдающих сахарным диабетом, не способен регулировать уровень глюкозы в крови. Если такое состояние оставить без лечения, то это может привести к более тяжёлым и опасным последствиям для здоровья, а иногда и для жизни. Регулярное потребление еды с большим содержанием сахаров, жиров и соли провоцирует развитие диабета, что является весомым поводом задуматься о здоровье, своём питании и количестве сахара в крови. В ходе изучения зелёных листовых овощей выяснилось, что они богаты антиоксидантами и ферментами, расщепляющими крахмал. Перечень включает капусту, шпинат, водяной кресс, салат ромэн и кормовую капусту.Медики рекомендуют есть их в сыром виде или приготовленные на пару. Также можно употреблять овощи в виде сока. Эксперимент показал, что регулярный приём капустного сока способствует нормализации артериального давления у гипертоников. Не менее действенным способом для понижения уровня глюкозы в крови признана физическая культура.