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«Было страшно»: Анжелика Варум рассказала о проблемах со строптивой дочерью

Анжелика Варум откровенно рассказала о проблемах с дочерью Елизаветой. Преодолеть подростковый возраст наследницы, отличавшейся строптивым характером, певице было очень сложно, а иногда ей даже становилось страшно за своего ребенка.
«Было страшно»: Анжелика Варум рассказала о проблемах со строптивой дочерью

Леонид Агутин и Анжелика Варум часто гастролировали, оставляя дочь на попечение дедушке и бабушке. Юрий Варум из-за проблем со здоровьем проживал в Майами, поэтому почти все детство Елизаветы прошло в США. Наследница звездной пары в Москве страдала от аллергии, поэтому с родителями виделась редко.

Знаменитости столкнулись с трудностями, когда их ребенок достиг подросткового возраста. Варум и Агутину стало трудно справляться с дочерью, пришлось выстраивать отношения заново. Елизавета отличалась строптивым характером и часто позволяла себе не прислушиваться к требованиям родственников. Певица решила взять ситуацию под свой контроль, чтобы потом не оказалось слишком поздно. От супруга, призналась Варум, было мало помощи, так как дочь умело «вила из него веревки».
«Было страшно»: Анжелика Варум рассказала о проблемах со строптивой дочерью

Тот период стал нелегким испытанием и для звездной матери, и для ее ребенка-подростка. Артистка понимала, что нужно переждать истерики и продолжать настаивать на своем, хотя очень боялась, что Елизавета поступит, как когда-то она сама – уйдет из дома. Варум общалась с дочерью в приказном тоне, и та быстро поняла, что лучше дружить с матерью. Знаменитость, когда страсти улеглись, предоставила наследнице полную свободу, стала ей доверять и теперь уверена, что все делала правильно.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:07

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