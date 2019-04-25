"Я предал ее": Олег Васильков объяснил, почему развелся со звездой "Стрелок" Светланой Бобкиной





Со Светланой Бобкиной, выступающей под творческим псевдонимом Гера, актер познакомился в Сочи в 1993 году на «Кинотавре». По словам Василькова, после выступления певицы на мероприятии он купил шампанское и пригласил звезду прогуляться. После прогулки артисты решили взять авто у знакомого, но разбили его. На следующий день все случившееся показалось актеру сном, однако мысли: «Господи, а Света вообще жива?» дали ему опомниться. Солистка «Стрелок» оказалась невредимой и рано утром улетела в Москву.Васильков рассказал Борису Корчевникову, что после того нелепого свидания они еще не раз пересекались. Так, будущие супруги вместе учились во ВГИКе и закрутили бурный роман. Как муж и жена знаменитости прожили вместе только три недели.Артист раскаивается и чувствует себя виновным в том, что их с Герой союз распался: «Считаю, что по моей глупости все сошло на нет… Я предал ее. Она поступила правильно, что ушла к другому…». Звезда картины «Странное время» не скрывает: к семейной жизни они с Бобкиной были не готовы – «Не повзрослели еще до конца».