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"Я предал ее": Олег Васильков объяснил, почему развелся со звездой "Стрелок" Светланой Бобкиной

Актер российского театра и кино Олег Васильков недавно стал героем программы «Судьба человека». Звезда экранов рассказал о своей карьере и личной жизни, назвав причину развода со Светланой Бобкиной – солисткой группы «Стрелки».

"Я предал ее": Олег Васильков объяснил, почему развелся со звездой "Стрелок" Светланой Бобкиной

Со Светланой Бобкиной, выступающей под творческим псевдонимом Гера, актер познакомился в Сочи в 1993 году на «Кинотавре». По словам Василькова, после выступления певицы на мероприятии он купил шампанское и пригласил звезду прогуляться. После прогулки артисты решили взять авто у знакомого, но разбили его. На следующий день все случившееся показалось актеру сном, однако мысли: «Господи, а Света вообще жива?» дали ему опомниться. Солистка «Стрелок» оказалась невредимой и рано утром улетела в Москву.

Васильков рассказал Борису Корчевникову, что после того нелепого свидания они еще не раз пересекались. Так, будущие супруги вместе учились во ВГИКе и закрутили бурный роман. Как муж и жена знаменитости прожили вместе только три недели.
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил, почему развелся со звездой "Стрелок" Светланой Бобкиной

Артист раскаивается и чувствует себя виновным в том, что их с Герой союз распался: «Считаю, что по моей глупости все сошло на нет… Я предал ее. Она поступила правильно, что ушла к другому…». Звезда картины «Странное время» не скрывает: к семейной жизни они с Бобкиной были не готовы – «Не повзрослели еще до конца».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:33

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