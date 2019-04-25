Ученые предложили новый безопасный способ замораживания клеток





Цель криоконсервации или хранения при низких температурах – поддержание в живом виде различных биологических материалов, включая клетки растений и животных, вирусы, бактерии, грибы, эмбрионы, сперматозоиды. Данный метод является эффективным при правильных расчетах важных для него факторов. Для сохранения клеток используются криопротекторы, которые должны защищать живые объекты от повреждений вследствие замораживания.Японские специалисты предложили сохранять биоматериал с помощью сверхбыстрого охлаждения. Критическая скорость процесса для ультразвукового замораживания без CPA составляет 10 000 градусов Цельсия в секунду. Эффективность и безопасность метода подтвердило тестирование на различных тканях и клетках мезенхимального штамма крысы. Соответствующее исследование представлено на сайте Национальной академии наук (PNAS).