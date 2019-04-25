Ученые предложили новый безопасный способ замораживания клеток
Группа специалистов из Университета Синсю (Япония) разработали безопасный метод замораживания клеток, не предусматривающий использование криопротекторов (CPA), часто являющихся причиной заболеваний. Новый способ основан на сверхбыстром охлаждении.
Цель криоконсервации или хранения при низких температурах – поддержание в живом виде различных биологических материалов, включая клетки растений и животных, вирусы, бактерии, грибы, эмбрионы, сперматозоиды. Данный метод является эффективным при правильных расчетах важных для него факторов. Для сохранения клеток используются криопротекторы, которые должны защищать живые объекты от повреждений вследствие замораживания.
Японские специалисты предложили сохранять биоматериал с помощью сверхбыстрого охлаждения. Критическая скорость процесса для ультразвукового замораживания без CPA составляет 10 000 градусов Цельсия в секунду. Эффективность и безопасность метода подтвердило тестирование на различных тканях и клетках мезенхимального штамма крысы. Соответствующее исследование представлено на сайте Национальной академии наук (PNAS).
Цель криоконсервации или хранения при низких температурах – поддержание в живом виде различных биологических материалов, включая клетки растений и животных, вирусы, бактерии, грибы, эмбрионы, сперматозоиды. Данный метод является эффективным при правильных расчетах важных для него факторов. Для сохранения клеток используются криопротекторы, которые должны защищать живые объекты от повреждений вследствие замораживания.
Японские специалисты предложили сохранять биоматериал с помощью сверхбыстрого охлаждения. Критическая скорость процесса для ультразвукового замораживания без CPA составляет 10 000 градусов Цельсия в секунду. Эффективность и безопасность метода подтвердило тестирование на различных тканях и клетках мезенхимального штамма крысы. Соответствующее исследование представлено на сайте Национальной академии наук (PNAS).
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:23