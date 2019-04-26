Пользователи Instagram тестируют новую функцию





Еще в феврале было известно о проведении тестирования нового дополнения. Однако только сейчас вышла окончательная и завершенная версия, которая дополнила уже имеющиеся функции приложения.Суть «Викторины» или «Теста» состоит в том, что пользователь задает вопрос своим подписчикам в истории. Каждый желающий может пройти опрос, выбрав определенный вариант ответа. При этом, в случае правильного ответа, строка подсветится зеленым цветом, в случае ошибки – красным. Новинка введет игровой оттенок и позволит более увлекательно проводить время в социальной сети, утверждают разработчики.