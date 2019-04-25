Егор Крид уходит из Black Star, но не может расстаться со своим сценическим псевдонимом

В Сети появилась информация о намерении певца расстаться с компанией Black Star. Решение звезды связано с финансовыми разногласиями с руководством лейбла. Егор Крид получал только 20% выручки, а хотел – половину. Официально эти данные пока никто не подтверждал. Павел Курьянов сообщал, что музыкант после ухода может остаться без творческого имени и предстать перед поклонниками как Булаткин или получит возможность выбрать другой псевдоним.Гендиректор лейбла недавно дал новое интервью, во время которого подтвердил уход артиста. Рэпер имеет право сохранить псевдоним «Крид». Спустя какое-то время с видеохостинга YouTube комментарии Пашу были удалены, но фанаты звезды сохранили некоторые моменты и разместили их в Instagram.