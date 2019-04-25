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Егор Крид уходит из Black Star, но не может расстаться со своим сценическим псевдонимом

Известный исполнитель Егор Крид сможет пользоваться сценическим псевдонимом даже если уйдет из лейбла Black Star, с которым он работал довольно долго. Такое мнение озвучил Павел Курьянов, являющийся гендиректором продюсерской компании.

Егор Крид уходит из Black Star, но не может расстаться со своим сценическим псевдонимом

В Сети появилась информация о намерении певца расстаться с компанией Black Star. Решение звезды связано с финансовыми разногласиями с руководством лейбла. Егор Крид получал только 20% выручки, а хотел – половину. Официально эти данные пока никто не подтверждал. Павел Курьянов сообщал, что музыкант после ухода может остаться без творческого имени и предстать перед поклонниками как Булаткин или получит возможность выбрать другой псевдоним.

Гендиректор лейбла недавно дал новое интервью, во время которого подтвердил уход артиста. Рэпер имеет право сохранить псевдоним «Крид». Спустя какое-то время с видеохостинга YouTube комментарии Пашу были удалены, но фанаты звезды сохранили некоторые моменты и разместили их в Instagram.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:47

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