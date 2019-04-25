Microsoft отменит регулярную смену паролей для пользователей их ОС





Изменение политики безопасности связано с тем, что систематическая замена паролей фактически никак не влияла на сохранность данных. Кроме этого, такой подход приносил определённый дискомфорт для пользователей Windows. Аналитики Microsoft уверены, что изменение политики не повлияет на безопасность информации. Они рекомендуют ввести многофакторную аутентификацию, которая является более эффективной и сможет обеспечить сохранность всех данных пользователь от несанкционированного взлома.