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Microsoft отменит регулярную смену паролей для пользователей их ОС

Корпорация Microsoft планирует отменить политику регулярной смены паролей безопасности для всех пользователей их операционной системы. Нововведение будет воплощено с новым обновлением Windows 10 1903, которое выйдет 10 мая этого года.
Microsoft отменит регулярную смену паролей для пользователей их ОС

Изменение политики безопасности связано с тем, что систематическая замена паролей фактически никак не влияла на сохранность данных. Кроме этого, такой подход приносил определённый дискомфорт для пользователей Windows. Аналитики Microsoft уверены, что изменение политики не повлияет на безопасность информации. Они рекомендуют ввести многофакторную аутентификацию, которая является более эффективной и сможет обеспечить сохранность всех данных пользователь от несанкционированного взлома.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:10

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