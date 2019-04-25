АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

Обнаженная Анастасия Макеева «утонула» среди тюльпанов в Нидерландах

Анастасия Макеева решила принять участие в откровенной фотосессии. Обнаженная актриса и телеведущая в новом кадре «утонула» среди множества тюльпанов в Нидерландах.

Обнаженная Анастасия Макеева «утонула» среди тюльпанов в Нидерландах

В личном блоге знаменитости в Instagram появился очень сексуальный кадр. Голая Анастасия Макеева лежит среди красных тюльпанов, прикрывая грудь букетом цветов. Снимок был сделан сверху, что придало ему большего шарма и эффектности. В комментарии к «горячему» фото звезда отечественного шоу-бизнеса написала: «Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь! И море щедрых лайков…». К слову, лайков публикация всего за несколько часов действительно получила «море» - более трех тысяч.

Реакция поклонников на решительный шаг артистки оказалась неоднозначной: «Пора уже голых фото, да побольше!», «Ни стыда, ни совести за деньги». Анастасия Макеева не любит прислушиваться к критике хейтеров и, вероятно, еще не раз продемонстрирует общественности свои формы и стройную фигуру.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Nintendo Switch выпустят бюджетную
В МИД Китая положительно отреагировали
Гарик Харламов «приревновал»
Найден экономичный способ создания
Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд
Ученые успешно протестировали препараты
Аналитики рассказали, какие iPhone
Саша Савельева похвасталась поклонникам
Ученые объяснили, чем опасен приём
Алла Пугачева пообещала «выкинуть
В аэропорту «Внуково» женщина умерла на
Владимир Путин назвал провалом
В России 26 апреля стартуют продажи
Сергей Зверев отправится в суд из-за
Ученые: Употребление яиц предотвращает
Сергей Соседов возмущен предложением
Юлианна Караулова и Филипп Киркоров
Первые космические туристы смогут
Просмотреть все новости