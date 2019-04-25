Обнаженная Анастасия Макеева «утонула» среди тюльпанов в Нидерландах
Анастасия Макеева решила принять участие в откровенной фотосессии. Обнаженная актриса и телеведущая в новом кадре «утонула» среди множества тюльпанов в Нидерландах.
В личном блоге знаменитости в Instagram появился очень сексуальный кадр. Голая Анастасия Макеева лежит среди красных тюльпанов, прикрывая грудь букетом цветов. Снимок был сделан сверху, что придало ему большего шарма и эффектности. В комментарии к «горячему» фото звезда отечественного шоу-бизнеса написала: «Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь! И море щедрых лайков…». К слову, лайков публикация всего за несколько часов действительно получила «море» - более трех тысяч.
Реакция поклонников на решительный шаг артистки оказалась неоднозначной: «Пора уже голых фото, да побольше!», «Ни стыда, ни совести за деньги». Анастасия Макеева не любит прислушиваться к критике хейтеров и, вероятно, еще не раз продемонстрирует общественности свои формы и стройную фигуру.
В личном блоге знаменитости в Instagram появился очень сексуальный кадр. Голая Анастасия Макеева лежит среди красных тюльпанов, прикрывая грудь букетом цветов. Снимок был сделан сверху, что придало ему большего шарма и эффектности. В комментарии к «горячему» фото звезда отечественного шоу-бизнеса написала: «Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь! И море щедрых лайков…». К слову, лайков публикация всего за несколько часов действительно получила «море» - более трех тысяч.
Реакция поклонников на решительный шаг артистки оказалась неоднозначной: «Пора уже голых фото, да побольше!», «Ни стыда, ни совести за деньги». Анастасия Макеева не любит прислушиваться к критике хейтеров и, вероятно, еще не раз продемонстрирует общественности свои формы и стройную фигуру.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:35