В Сети появились первые изображения «Русского прадо»





Выход нового кроссовера от УАЗ 1 апреля анонсировал глава Sollers Вадим Швецов. Новый автомобиль носит рабочее название «Русский прадо» или «Патриот-2020». О технических характеристиках новинки информации почти нет, однако уже сейчас понятно, что это будет обновлённый «Патриот» с улучшенными управляемостью и динамикой. Сообщается только о том, что УАЗ оснастит «Русский прадо» бензиновым турбодвигателем, а также двумя типами подвески: независимая будет стоять спереди и зависимая пружинная - сзади.На портале «Колёса.ру» представили своё видение новой модели УАЗ. Рендерное изображение разместили накануне. Эксперты предполагают, что новая модель "Патриота" будет отличаться светодиодными фарами, бамперами, решёткой радиатора и расположением запасного колеса под днищем.По прогнозам, стоимость «Русского прадо» составит около 1,5 миллиона рублей.