АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан механизм машинного обучения для быстрой диагностики генетических заболеваний
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

В Сети появились первые изображения «Русского прадо»

В Сети появились первые изображения нового автомобиля от УАЗ. Рендер «Русского прадо» представлен порталом «Колёса.ру».
В Сети появились первые изображения «Русского прадо»

Выход нового кроссовера от УАЗ 1 апреля анонсировал глава Sollers Вадим Швецов. Новый автомобиль носит рабочее название «Русский прадо» или «Патриот-2020». О технических характеристиках новинки информации почти нет, однако уже сейчас понятно, что это будет обновлённый «Патриот» с улучшенными управляемостью и динамикой. Сообщается только о том, что УАЗ оснастит «Русский прадо» бензиновым турбодвигателем, а также двумя типами подвески: независимая будет стоять спереди и зависимая пружинная - сзади.

На портале «Колёса.ру» представили своё видение новой модели УАЗ. Рендерное изображение разместили накануне. Эксперты предполагают, что новая модель "Патриота" будет отличаться светодиодными фарами, бамперами, решёткой радиатора и расположением запасного колеса под днищем.

По прогнозам, стоимость «Русского прадо» составит около 1,5 миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Браузер Brave будет платить
В Сети появились первые изображения
Астрофизики опровергли теорию Стивена
Марина Африкантова рада, что попала на
Наталья Варвина не хочет отчитываться
Ольга Бузова не обошлась без матерной
Ольга Бузова призналась, что в будущем
Юлия Щеглова завела новые отношения
«Гонка Героев» состоится в фановом
Онколог: Рак легких долгое время
Похудевшая Виктория Боня отметила
Обнаженная Ирина Тонева провела обряд
Ольга Бузова «вычеркнула» отца и сестру
Татьяна Васильева сожалеет, что
«Было страшно»: Анжелика Варум
Медики назвали пять продуктов, полезных
У Ольги Бузовой все же был секс после
"Я предал ее": Олег Васильков объяснил,
Ученые предложили новый безопасный
Microsoft отменит регулярную смену
Эксперты рассказали, какие углеводы
Егор Крид уходит из Black Star, но не
Разработан механизм машинного обучения
Обнаженная Анастасия Макеева «утонула»
Porsche выпустит Panamera в модификации
Рустам Солнцев раскритиковал Ксению
Над Астраханью сняли на видео
Дочь Юлии Началовой исполнила
Ученые рассказали, как сохранить
В Сети опубликовали второй трейлер
Просмотреть все новости